На Закарпатті підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві свого родича

Поблизу будівлі сільської ради правоохоронці виявили тіло чоловіка. Ним виявився 53-річний місцевий житель, якому нанесли 30 ножових поранень, передає прес-служба ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

Поліцейські встановили, що потерпілий зник ще 7 серпня. Проте родичі чоловіка не зверталися до правоохоронних органів через його зникнення, пояснивши це тим, що загиблий зловживав алкоголем і часто йшов з дому на кілька днів.

Читайте також: Нечувана жорстокість: росіяни до смерті побили італійця в Іспанії

"Страшний злочин скоїв 16-річний племінник загиблого. Потерпілий, нападник та його мати проживали в одному будинку. Між неповнолітнім та його родичем були тривалі неприязні відносини", – повідомили у прес-службі.

Співробітники поліції з’ясували, що між підлітком та його родичем відбулась сварка. За словами одинадцятикласника, його дядько шукав алкоголь та цигарки в будинку, а не знайшовши, став агресивно поводитись по відношенню до хлопця. Неповнолітній взяв ніж та наніс родичу смертельні удари.

Після вчиненого злочину нападник відніс тіло в лісосмугу за 80 метрів від свого місця проживання, закопав, потім змив всі сліди з місця злочину та спалив одяг. В ніч з 10 на 11 серпня юнак самостійно викопав тіло і приніс на місце, де його і знайшли,

– зазначили правоохоронці.

Підлітку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Наразі вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Слідство триває.