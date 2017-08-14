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На Закарпатті підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві свого родича

10:08, сьогодні 198 Читать новость на русском
Вбивство на Закарпатті
Вбивство на Закарпатті / styler.rbc.ua

У селі Зарічово, що на Закарпатті, сталося моторошне вбивство, у скоєнні якого підозрюють одинадцятикласника.

Поблизу будівлі сільської ради правоохоронці виявили тіло чоловіка. Ним виявився 53-річний місцевий житель, якому нанесли 30 ножових поранень, передає прес-служба ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

Поліцейські встановили, що потерпілий зник ще 7 серпня. Проте родичі чоловіка не зверталися до правоохоронних органів через його зникнення, пояснивши це тим, що загиблий зловживав алкоголем і часто йшов з дому на кілька днів.

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"Страшний злочин скоїв 16-річний племінник загиблого. Потерпілий, нападник та його мати проживали в одному будинку. Між неповнолітнім та його родичем були тривалі неприязні відносини", – повідомили у прес-службі.

Співробітники поліції з’ясували, що між підлітком та його родичем відбулась сварка. За словами одинадцятикласника, його дядько шукав алкоголь та цигарки в будинку, а не знайшовши, став агресивно поводитись по відношенню до хлопця. Неповнолітній взяв ніж та наніс родичу смертельні удари.

Після вчиненого злочину нападник відніс тіло в лісосмугу за 80 метрів від свого місця проживання, закопав, потім змив всі сліди з місця злочину та спалив одяг. В ніч з 10 на 11 серпня юнак самостійно викопав тіло і приніс на місце, де його і знайшли,
– зазначили правоохоронці.

Підлітку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Наразі вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Слідство триває.

Теги: Кримінальні новини Новини Закарпаття Поліція Жертви
Джерело: 24 Канал
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