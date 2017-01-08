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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

"Нафтогаз" очікує провокації від Росії через різке похолодання

10:53, сьогодні 2517 Читать новость на русском
"Нафтогаз"

Через різке похолодання та збільшення використання газу, в українському "Нафтогазі" очікують, що Росія почне вдаватись до провокацій.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

Цілком ймовірна ситуація, коли "Газпрому" не вистачить ресурсів і на обігрів своїх, і на експорт в ЄС. Тоді крайніми намагатимуться зробити нас. Наша справа – публічність. Чекаємо на улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ із власних підземок. Це наш газ, ми його закачали у сховища саме для того, щоб зимою відбирати. Жодних зобов'язань допомагати "Газпрому" нашими запасами, коли йому не вистачає, в України нема,
– йдеться в повідомленні.

Причиною такої заяви є те, що арктичні холоди, які в ці дні накрили Європу, посуваються на схід, в сторону Росії. Відтак там зростає споживання газу. І це може повторити історію, яка вже виникла у 2012 році, коли через різке зростання внутрішнього споживання у Росії, "Газпром" не зумів справитися з постачанням газу європейським країнам, намагаючись звинуватити у цьому Україну.

Читайте також: "Нафтогаз" висміяв "стурбованість" російських ЗМІ нестачею газу в Україні

Теги: Україна Політика Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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