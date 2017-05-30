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Насірова можуть відпустити за кордон: НАБУ до завтра вирішить долю посадовця

14:52, сьогодні 809 Читать новость на русском
НАБУ до завтра вирішить, чи відпускати Насірова до США
НАБУ до завтра вирішить, чи відпускати Насірова до США / 24 Канал

До середи, 31 травня, Національне антикорупційне бюро повинне вирішити, чи відпускати за кордон відстороненого главу ДФС Романа Насірова.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

За його словами, Насіров усно підтвердив Холодницькому, що надав слідству документи, які підтверджують нагальну потребу виїзду на лікування до США. Глава САП також підтвердив, що Насіров напередодні подав до НАБУ відповідне клопотання про повернення йому закордонного паспорта.

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"Строки розгляду (клопотання) минають завтра. Я очікую від детективів інформації про результати його розгляду", – сказав Холодницький.

Він також розповів, що САП очікує завершення розслідування шодо Насірова в першій декаді червня. Тоді стороні захисту відстороненого голови ДФС відкриють матеріали для ознайомлення.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що відсторонений очільник ДФС Роман Насіров просив у НАБУ відпустити його на лікування до США.

Теги: Україна Політика Державна фіскальна служба НАБУ Роман Насіров Затримання Насірова
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