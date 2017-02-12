17:24
12 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нове прізвисько Мєдведєва. Злодюжка Путін
Вєсті Кремля
19:43, 11 лютого
Вєсті.UA. Жир. Возз'єднання
Вєсті.UA
20:34, 11 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новини за 15:00: Вибори президента Німеччини. Жадан повернувся в Київ
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Наслідки для України можуть бути серйозними, – експерт про заяви Качинського

08:02, сьогодні 5086 Читать новость на русском
Лідер партії
Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський / informat.com.ua

Висловлювання голови правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослава Качинського про те, що через Степана Бандеру Україна може не потрапити до Європи, треба сприймати уважніше і серйозніше, аніж слова офіційних і посадових осіб польської держави.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив Володимир Воля, експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

Качинський не займає жодної державної високої посади в Польщі, але є керівником партії, котра зараз при владі. Нещодавно був візит канцлера Німеччини Меркель до Варшави, хоча офіційні зустрічі відбувалися в один день, в інший день була окрема зустріч Меркель з Качинським, бо він фактично є важливою тіньовою фігурою в політичній системі. Розглядається можливість, що рано чи пізно Качинський може стати прем’єр-міністром замість Беати Шидло,
– наголосив Воля.

Хоча офіційні заяви представників польської влади є доволі нейтральними, але слова Качинського, вважає експерт, слід сприймати як серйозне попередження. Наслідки можуть бути, однак, підкреслює Воля, поки що можна говорити про те, що кардинально політика Польщі по відношенню до України не зміниться в декількох напрямках: не буде послаблена підтримка по лінії НАТО, а також – на рівні двосторонніх відносин та на рівні Євросоюзу.

За його словами, не можна виключати запровадження в Польщі системи схожої до тієї, яку анонсувала команда Трампа – перевірка профілів в соцмережах для в'їзду в США. Цілком можливо, зауважує Володимир Воля, що подібні правила можуть бути запроваджені в Польщі. І ті люди, які симпатизують УПА або позитивно відгукуються про Бандеру, можуть потрапляти під обмеження на в'їзд до Польщі. Однак, уточнює експерт, поки що – це один з можливих теоретичних варіатів, що залишається на рівні гострої дискусії.

Нагадаємо, голова правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю виданню Do Rzeczy заявив, що прославляння імені Степана Бандери в Україні може перешкодити євроінтеграційним прагненням країни.

Раніше він говорив про те, що майбутнє польсько-українських відносин "під питанням" через трактування в Україні власної історії, зокрема ролі УПА.

Читайте також: Подробиці дипломатичного скандалу між Україною та Польщею

Теги: Україна Політика Євросоюз Польща Степан Бандера
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Скільки українців хворі на грип: цифра вражає
6 січня , 15:17 1
На інавгурації Трампа будуть присутні представники 5 фракцій ВР
20 січня , 01:04
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук