Наслідки для України можуть бути серйозними, – експерт про заяви Качинського

Висловлювання голови правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослава Качинського про те, що через Степана Бандеру Україна може не потрапити до Європи, треба сприймати уважніше і серйозніше, аніж слова офіційних і посадових осіб польської держави.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив Володимир Воля, експерт-міжнародник Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

Качинський не займає жодної державної високої посади в Польщі, але є керівником партії, котра зараз при владі. Нещодавно був візит канцлера Німеччини Меркель до Варшави, хоча офіційні зустрічі відбувалися в один день, в інший день була окрема зустріч Меркель з Качинським, бо він фактично є важливою тіньовою фігурою в політичній системі. Розглядається можливість, що рано чи пізно Качинський може стати прем’єр-міністром замість Беати Шидло,

– наголосив Воля.

Хоча офіційні заяви представників польської влади є доволі нейтральними, але слова Качинського, вважає експерт, слід сприймати як серйозне попередження. Наслідки можуть бути, однак, підкреслює Воля, поки що можна говорити про те, що кардинально політика Польщі по відношенню до України не зміниться в декількох напрямках: не буде послаблена підтримка по лінії НАТО, а також – на рівні двосторонніх відносин та на рівні Євросоюзу.

За його словами, не можна виключати запровадження в Польщі системи схожої до тієї, яку анонсувала команда Трампа – перевірка профілів в соцмережах для в'їзду в США. Цілком можливо, зауважує Володимир Воля, що подібні правила можуть бути запроваджені в Польщі. І ті люди, які симпатизують УПА або позитивно відгукуються про Бандеру, можуть потрапляти під обмеження на в'їзд до Польщі. Однак, уточнює експерт, поки що – це один з можливих теоретичних варіатів, що залишається на рівні гострої дискусії.

Нагадаємо, голова правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю виданню Do Rzeczy заявив, що прославляння імені Степана Бандери в Україні може перешкодити євроінтеграційним прагненням країни.



Раніше він говорив про те, що майбутнє польсько-українських відносин "під питанням" через трактування в Україні власної історії, зокрема ролі УПА.

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