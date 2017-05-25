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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

НАТО не може брати участь у військових операціях проти "ІД", – глава МЗС Німеччини

13:03, сьогодні 190
Глава МЗС ФРН не підтримує участь НАТО у бойових діях проти
Глава МЗС ФРН не підтримує участь НАТО у бойових діях проти "ІД" / inosmi.ru

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель висловився проти участі Альянсу у бойових операціях проти "Ісламської держави".

Про це німецький дипломат заявив напередодні саміту НАТО, який розпочинається сьогодні у Брюсселі, повідомляє Frankfurter Allgemeine.

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Бойові дії не є завданням НАТО. Це оборонний союз,
– заявив Габріель.

У той же час глава німецького МЗС із певним скепсисом все ж підтримав членство Північноатлантичного альянсу в міжнародній коаліції проти "ІД", у якій представлено понад 60 держав.

"Усі 28 країн-учасниць НАТО і так входять у коаліцію проти "Ісламської держави". Тому вступ НАТО як організації буде нелогічним", – зазначив німецький політик.

НАТО, як підкреслює видання, вступає в міжнародну коаліцію проти "ІД" після тривалого натиску Вашингтона. За словами дипломатів, у середу учасники Альянсу схвалили відповідні плани, а у четвер їх підтвердять на саміті НАТО. Зокрема, партнери домовилися розширити розвідувальну місію "Авакс" для підтримки коаліції проти "Ісламської держави".

Нагадаємо, 25 травня глави країн-членів НАТО проведуть засідання. Під час засідання глав держав та урядів країн-членів Альянсу планується обговорити й українське питання.

Теги: НАТО Політика Ісламська держава
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