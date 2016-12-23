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Телеканал новин 24 Нетверезий водій побив алкогольний антирекорд та випив перед патрульними
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нетверезий водій побив алкогольний антирекорд та випив перед патрульними

13:06, сьогодні 675 Читать новость на русском
Тест
Тест / 24 Канал

4,75 проміле – новий антирекорд. Водій зізнався, що нетверезий і пив спиртний напій ще до перевірки на пристрої драгер.

Сьогодні, близько 1 години ночі на вулиці Патона у Львові, інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz W124, у якого був несправний лівий задній габарит.

Коли транспортний засіб зупинили, водій сказав, що знає про неробочий габарит. Коли в нього попросили пред'явити документи, він одразу зізнався, що перебуває стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на пристрої драгер, однак ще до тесту почав вживати алкоголь.

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Коли його перевірили на стан сп'яніння, результат показав 4,75 проміле. На чоловіка склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані та винесли постанову за несправний габарит.

Теги: Курйози алкоголь Поліція
Джерело: 24 Канал
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