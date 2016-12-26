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Телеканал новин 24 Ніхто не бажає будувати підходи до Керченського мосту в окупованому Криму
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ніхто не бажає будувати підходи до Керченського мосту в окупованому Криму

08:24, сьогодні 1925
Будівництво Керченського мосту в окупованому Криму
Будівництво Керченського мосту в окупованому Криму / pravda.com.ua

Через те, що ніхто з російських підрядників не береться за будівництво залізничних підходів до Керченського мосту в анексованому Криму, їх здачу можуть відтермінувати.

Про це повідомляє КоммерсантЪ.

Конкурс на вибір генпідрядника оголосили вже вдруге. Проте на кінець конкурсу, який завершився 23 грудня, заявок на будівництво залізничних підходів так і не надійшло. Хоча за планом Росії будівництво підходів має завершитись до листопада 2019 року. На проект виділили 16,9 мільярдів рублів, що еквівалентно майже 28 мільйонам доларів. В галузі ж вважають, що ціна занижена.

Проте Мінтранс РФ продовжує запевняти, що терміни робіт з будівництва залізничних підходів залишаються незмінними. А саме фінансування проекту заплановано з наступного року.

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Теги: Новини Росії Україна-Росія Політика Анексія Криму
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