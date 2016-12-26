Ніхто не бажає будувати підходи до Керченського мосту в окупованому Криму

Через те, що ніхто з російських підрядників не береться за будівництво залізничних підходів до Керченського мосту в анексованому Криму, їх здачу можуть відтермінувати.

Про це повідомляє КоммерсантЪ. Конкурс на вибір генпідрядника оголосили вже вдруге. Проте на кінець конкурсу, який завершився 23 грудня, заявок на будівництво залізничних підходів так і не надійшло. Хоча за планом Росії будівництво підходів має завершитись до листопада 2019 року. На проект виділили 16,9 мільярдів рублів, що еквівалентно майже 28 мільйонам доларів. В галузі ж вважають, що ціна занижена. Проте Мінтранс РФ продовжує запевняти, що терміни робіт з будівництва залізничних підходів залишаються незмінними. А саме фінансування проекту заплановано з наступного року. Читайте також: Скандал в ООН: постпред України порівняв ізраїльські поселення з окупацією Росією Криму

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