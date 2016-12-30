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Обама розповів, чому вигнали російських дипломатів із США

07:47, сьогодні 726 Читать новость на русском
Барак Обама
Барак Обама / Фото з відкритих джерел

Президент США Барак Обама прокоментував рішення про висилку російських дипломатів і введені санкції проти Росії.

Заява президента опублікована на сайті Білого дому.

Коментуючи хакерські атаки Росії під час виборів у США, глава держави перекоанний, що Америка повинна бути серйозно стурбована діями Росії.

Обама наголосив, що Кремль також здійснював безпрецедентний тиск на американських дипломатів у Москві.

Тиск здійснювали співробітники спецслужб та поліції, що не могло залишитися без відповіді,
– зазначив Барак Обама.

44-ий президент США підкреслив, що оприлюднені громадськості санкції щодо РФ – ще не вся відповідь Росії за її діяльність.

Барак Обама підкреслив, що також будуть ще й непублічні дії, які запровадять у разі необхідності.

Глава США звернувся до міжнародної спільноти з проханням об'єднати зусилля для протидії порушенню міжнародного законодавства Росією та її впливу на демократичні уряди.

Читайте також: Росія готує відповідь США через вигнання дипломатів

Також Обама повідомив, що у найближчі дні його АП представить у Конгресі США детальну доповідь про вплив Росії на вибори у Штатах.

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Теги: Новини Росії Санкції Барак Обама США Політика
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