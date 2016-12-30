Обама розповів, чому вигнали російських дипломатів із США

Президент США Барак Обама прокоментував рішення про висилку російських дипломатів і введені санкції проти Росії.
Заява президента опублікована на сайті Білого дому.
Коментуючи хакерські атаки Росії під час виборів у США, глава держави перекоанний, що Америка повинна бути серйозно стурбована діями Росії.
Обама наголосив, що Кремль також здійснював безпрецедентний тиск на американських дипломатів у Москві.
Тиск здійснювали співробітники спецслужб та поліції, що не могло залишитися без відповіді,
– зазначив Барак Обама.
44-ий президент США підкреслив, що оприлюднені громадськості санкції щодо РФ – ще не вся відповідь Росії за її діяльність.
Барак Обама підкреслив, що також будуть ще й непублічні дії, які запровадять у разі необхідності.
Глава США звернувся до міжнародної спільноти з проханням об'єднати зусилля для протидії порушенню міжнародного законодавства Росією та її впливу на демократичні уряди.
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Також Обама повідомив, що у найближчі дні його АП представить у Конгресі США детальну доповідь про вплив Росії на вибори у Штатах.
Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.
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