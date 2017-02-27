Одіозному екс-регіоналу інкримінують державну зраду

Сьогодні, 27 лютого, справу екс-регіонала Олександра Єфремова, якому закидають держзраду, продовжить розглядати Старобільський районний суд на Луганщині.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На попередньому засіданні, яке відбулося 25 лютого, оголосили технічну перерву, аби Єфремов міг ознайомитись із матеріалами справи. Документи не були завчасно надані суду.

Колишнього регіонала звинувачують у державній зраді та сприянні створенню терористичної організації "ЛНР". 13 січня його перевезли з київського СІЗО на Луганщину. Обвинувальний акт Єфремову вручили 4 січня.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги щодо продовження арешту колишнього регіонала Олександра Єфремова на 15 березня.