Перестрілка у Княжичах: Луценко повідомив цікаву деталь щодо допиту поліцейських

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, як проходить допит підозрюваних у справі щодо перестрілки поліцейських у Княжичах.
За його словами, фігуранти справи відмовляються давати покази, передають "Українські новини".
"На жаль, всі вони, загиблі поліцейські, стали жертвами непродуманих команд, а потім виконання посадових інструкцій... Це довга справа. Не всі навіть згодні ходити на допити", – зауважив Луценко.
Також генпрокурор додав, що трагедія сталася через неузгодженість дій правоохоронців.
Читайте також: Смертельний дружній вогонь. Що насправді сталося в селі Княжичі
Нагадаємо, раніше Юрій Луценко оприлюднив імена 17 службових осіб, які підозрюються в трагедії у Княжичах під Києвом.
Коментарі