Перестрілку влаштували під судом у Кропивницькому: є постраждалі

У вівторок вранці, 21 лютого, у Кропивницькому біля будівлі суду сталася перестрілка, в результаті якої є поранені.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Євген Жуков.

Перестрілка біля суду м. Кропивницький. Місцеві розборки. Є постраждалі з кульовими пораненнями. Громадяни перебувають у лікарні. Орієнтування: дві чорних іномарки з озброєними людьми. Перехоплення, 6 хвилин, бандити затримані співробітниками патрульної поліції,

– написав Жуков.

При цьому подробиць події, а також інформації про стан постраждалих він не надав.

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