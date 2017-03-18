Під Луганськом стоїть величезна база російської техніки, – Bellingcat

Неподалік окупованого населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині, розміщено понад 30 одиниць важкої військової техніки.
Про це повідомляє Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat, яка проаналізувала фото бронетехніки, опубліковане у бойовиком у Twitter.
Експертно-журналістська група отримала супутникові знімки від Digital Globe, на яких справді видно – у 40 кілометрах від Луганська стоять десятки одиниць важкої військової техніки ворога. Про наявність у цьому районі техніки повідомляли і спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ.
За оцінкою фахівців, на базі терористів стоїть понад 30 одиниць техніки – танки, ще близько 20 – ймовірно, гаубиці D30.
На думку експертів, влітку 2015 року бойовики створили у Бугаївці військовий навчальний центр, адже на знімках із супутника видно танки і гаубиці.
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У Bellingcat додали, що Бугаївка розташована у межах лінії відведення військової техніки, зазначеної у Мінських угодах.
Поблизу позицій українських бійців у Зайцевому знайшли схованку з озброєнням, яку залишили терористи.