Подивився у завтрашній день: Кличко заявив, що Україна вдвічі більша за Францію

Мер Києва заявив, що Україна вдвічі більша за Францію, хоча насправді це не так.

Адже територія нашої країни понад 603 тисячі квадратних кілометрів, що лише на 100 тисяч більше, ніж Франції. Також Віталій Кличко відвідав український ланч у Давосі, організований Віктором Пінчуком.

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Після скандальних заяв українського олігарха щодо здачі Путіну Криму, цей захід проігнорував президент Петро Порошенко і низка інших українських учасників Форуму в Давосі. Щоправда, Кличко, попри свій візит на сніданок, відмежувався від сепаратистських ідей Пінчука.

Я з України, країни, майже вдвічі більшої, ніж Франція. Це найбільша країна в Європі. В Україні немає іншої альтернативи, крім процесу європейської та євроатлантичної інтеграції. Сьогодні звучать дискусії про те, щоб "змінити" Донбас на Крим або озвучуються інші "ідеї". Але я переконаний: жодних торгів щодо територіальної цілісності України бути не може,

– сказав він.