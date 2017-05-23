Прогноз погоди на 24 травня: частину України заллє сильними дощами з грозами

Погода у середу, 24 травня, у західних областях України буде похмурою, очікуються сильні дощі, місцями з грозами. На решті території – збережеться суха погода. У Києві буде сонячно, без опадів.
Як повідомляє Гідрометеорологічний центр, температура в західних областях вночі становитиме +11..+13, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21..+23 градусів. Однак, очікуються сильні дощі, у Чернівецький та Хмельницький областях – пройдуть сильні зливи з грозами.
На решті території вночі повітря прогріється до +10..+12 градусів, а вдень – до +21..+23 градусів. Збережеться суха та сонячна погода
Температура в Києві вночі становитиме +11..+13 градусів, вдень +22..+24 градусів. Опадів не очікується.
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Прогноз погоди на середу, 24 травня, у містах України:
Ужгород – вночі 11-13, вдень 17-19 і сильний дощ
Львів – вночі 11-13, вдень 19-21 і сильний дощ
Івано-Франківськ – вночі 10-12, вдень 19-21 і сильний дощ
Тернопіль – вночі 11-13, вдень 19-21 і сильний дощ
Чернівці – вночі 11-13, вдень 20-22 і сильний дощ з грозою
Хмельницький – вночі 11-13, вдень 20-22 і сильний дощ з грозою
Луцьк – вночі 11-13, вдень 20-22 і сильний дощ
Рівне – вночі 11-13, вдень 19-21 і сильний дощ
Житомир – вночі 20-12, вдень 22-24 і сильний дощ
Вінниця – вночі 10-12, вдень 21-23, без опадів
Одеса – вночі 11-13, вдень 19-21, без опадів
Миколаїв – вночі 10-12, вдень 22-24, без опадів
Херсон – вночі 9-11, вдень 21-23, без опадів
Сімферополь – вночі 11-13, вдень 21-23, без опадів
Кропивницький – вночі 10-12, вдень 21-23, без опадів
Черкаси – вночі 10-12, вдень 21-23, без опадів
Чернігів – вночі 11-13, вдень 21-23 і сильний дощ
Суми – вночі 10-12, вдень 21-23 і сильний дощ
Полтава – вночі 9-11, вдень 21-23, без опадів
Дніпро – вночі 9-11, вдень 21-23, без опадів
Запоріжжя – вночі 10-12, вдень 19-21, без опадів
Донецьк – вночі 8-10, вдень 19-21, без опадів
Луганськ – вночі 6-8, вдень 19-21, без опадів
Харків – вночі 8-10, вночі 21-23, без опадів
Київ – вночі 11-13, вдень 22-24, без опадів
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 24 травня