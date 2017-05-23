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Прогноз погоди на 24 травня: частину України заллє сильними дощами з грозами

16:29, сьогодні 667
Прогноз погоди на 24 травня в Україні
Прогноз погоди на 24 травня в Україні / pictures11

Погода у середу, 24 травня, у західних областях України буде похмурою, очікуються сильні дощі, місцями з грозами. На решті території – збережеться суха погода. У Києві буде сонячно, без опадів.

Як повідомляє Гідрометеорологічний центр, температура в західних областях вночі становитиме +11..+13, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21..+23 градусів. Однак, очікуються сильні дощі, у Чернівецький та Хмельницький областях – пройдуть сильні зливи з грозами.

На решті території вночі повітря прогріється до +10..+12 градусів, а вдень – до +21..+23 градусів. Збережеться суха та сонячна погода

Температура в Києві вночі становитиме +11..+13 градусів, вдень +22..+24 градусів. Опадів не очікується.

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Прогноз погоди на середу, 24 травня, у містах України:

Ужгород – вночі 11-13, вдень 17-19 і сильний дощ

Львів – вночі 11-13, вдень 19-21 і сильний дощ

Івано-Франківськ – вночі 10-12, вдень 19-21 і сильний дощ

Тернопіль – вночі 11-13, вдень 19-21 і сильний дощ

Чернівці – вночі 11-13, вдень 20-22 і сильний дощ з грозою

Хмельницький – вночі 11-13, вдень 20-22 і сильний дощ з грозою

Луцьк – вночі 11-13, вдень 20-22 і сильний дощ

Рівне – вночі 11-13, вдень 19-21 і сильний дощ

Житомир – вночі 20-12, вдень 22-24 і сильний дощ

Вінниця – вночі 10-12, вдень 21-23, без опадів

Одеса – вночі 11-13, вдень 19-21, без опадів

Миколаїв – вночі 10-12, вдень 22-24, без опадів

Херсон – вночі 9-11, вдень 21-23, без опадів

Сімферополь – вночі 11-13, вдень 21-23, без опадів

Кропивницький – вночі 10-12, вдень 21-23, без опадів

Черкаси – вночі 10-12, вдень 21-23, без опадів

Чернігів – вночі 11-13, вдень 21-23 і сильний дощ

Суми – вночі 10-12, вдень 21-23 і сильний дощ

Полтава – вночі 9-11, вдень 21-23, без опадів

Дніпро – вночі 9-11, вдень 21-23, без опадів

Запоріжжя – вночі 10-12, вдень 19-21, без опадів

Донецьк – вночі 8-10, вдень 19-21, без опадів

Луганськ – вночі 6-8, вдень 19-21, без опадів

Харків – вночі 8-10, вночі 21-23, без опадів

Київ – вночі 11-13, вдень 22-24, без опадів

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 24 травня
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 24 травня

Теги: Україна Погода
Джерело: 24 Канал
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