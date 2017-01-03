Політолог попередив про тривожні тенденції у світі 2017 року

Розколоті суспільства у 2016 році стали новим світовим трендом. Brexit розколов Великобританію, а перемога Дональда Трампа розділили американське суспільство на два табори.

Про це у своїй колонці пише російський політолог та постійний оглядач "Німецької хвилі" Іван Преображенський.

Експерт додає, що ж така тенденція спостерігається й у Польщі. Там після приходу до влади партії "Закон і справедливість" говорять про "холодну громадянську війну".

Цей тренд виник з загальної недовіри один до одного. Криза довіри у всіх сферах життя в 2017 році буде стрімко заглиблюватися. Не виключено, що обговорення проблем міграції та боротьби з тероризмом в ході передвиборчих кампаній у Франції і Німеччині спровокує розкол в суспільствах і в цих європейських країнах,

– пише оглядач.

Він наводить приклад війни у Сирії, де криза довіри між країнами вже привів, до того, що там формально проти бойовиків "Ісламського держави" розрізнено воюють відразу кілька країн за власним сценарієм включаючи Росію, США, Туреччину та Францію.

Втім, на думку Преображенського, у 2017 році сирійська проблема, швидше за все, стане локальною через виникнення більш глобальних протистоянь. Головним з них, судячи із заяв Дональда Трампа, буде суперництво між США і Китаєм.

Протягом останніх двох десятиліть американський попит і китайське виробництво взаємно доповнювали один одного, що було запорукою зростання світової економіки і стабільності. Тепер Трамп загрожує зруйнувати наявний стан. У політиці в 2017 році нас чекає різке загострення міждержавних протиріч і навіть, можливо, локальні конфлікти Китаю з деякими його сусідами,

– написав політолог.

Нагадаємо, з неофіційних джерел агнеству Reuters стало відомо, що китайські політики занепокоїлись підтримкою Тайваню новообраним президентом США Дональдом Трампом і готують йому адекватну протидію.