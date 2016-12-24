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Телеканал новин 24 Поліція показала фоторобот вандала, який влаштував напад на синагогу в Умані
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поліція показала фоторобот вандала, який влаштував напад на синагогу в Умані

14:43, сьогодні 1528 Читать новость на русском
Напад на синагогу в Умані
Напад на синагогу в Умані / Фото з відкритих джерел

Правоохоронцям вдалось скласти фоторобота особи, яка підозрюється у погромі на синагогу в Умані.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст близько 175 сантиметрів, тілобудова середня, обличчя – середнє округле, шкіра обличчя світлого кольору; волосяний покрив на голові відсутній; очі – блакитні, брови – вузькі, невиразні; ніс – широкий з горбом, в області перенісся – ластовиння; рот – середній, прямий, права вушна раковина у верхній частині деформована внаслідок травми", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції також додали, що зловмисник був одягнений у світло-сіру куртку, сині джинси та мав темно-коричневі черевики.

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Нагадаємо, в ніч на 21 грудня невідомі увірвалися у синагогу в Умані, розігнали присутніх та кинули свинячу голову з вирізаною свастикою, підлогу та стіни вимазали червоною фарбою.

Юрій Луценко дав доручення прокуратурі Черкащини взяти під жорсткий контроль процес розслідування.

Теги: Україна Черкаси Кримінал Поліція релігія
Джерело: 24 Канал
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