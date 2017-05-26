Порошенко узаконив права українців на безвіз з ЄС

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Президент Петро Порошенко підписав указ, в якому доручив відповідним структурам почати підготовку до запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Порошенко зазначив, що в Луцьку він провів нараду з дипломатами, прикордонниками, митниками, транспортниками та главами місцевих адміністрацій.
Ми проаналізували всі недоробки на нашому безвізовому шляху в Європу і за результатами цієї наради я підпишу зараз указ, де чітко зазначу, хто що ще повинен зробити для того, що б ні в кого не було перешкод на цьому шляху,
– сказав він.
Після цього Президент привселюдно підписав відповідний указ.
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Нагадаємо, 26 квітня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав безвіз для України. А ще раніше, 6 квітня, рішення ухвалив Європарламент.
Згодом, 11 травня, Рада Європейського союзу остаточно, без обговорення, схвалила безвізовий режим для України. А 17 травня у французькому Стразбурзі відбулась церемонія підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС.
В понеділок, 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України.