Порошенко заборонив антиукраїнську друковану продукцію

Порошенко підписав закон щодо обмеження на антиукраїнську друковану продукцію.

Президент України Петро Порошенко схвалив законопроект №5114 "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

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Так, документом забороняється використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для:

1. Закликів до захоплення влади;

2. Насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

3. Пропаганди війни, насильства та жорстокості;

4. Розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

5. Пропаганди комуністичного і/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і їх символіки;

6. Популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їх окремих дій, що створюють позитивний образ співробітників держави-агресора, співробітників радянських органів державної безпеки, який виправдовують або визнають правомірним окупацію території України.