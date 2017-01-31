Посол США відреагувала на загострення ситуації під Авдіївкою

Посол США Марі Йованович прокоментувала ситуацію під Авдіївкою, де вже другу добу відбуваються серйозні бої.

Зокрема, Йованович занепокоєна долею мешканців Авдіївки, особливо дітей.

"Дуже турбуюся за жителів Авдіївки, особливо за 2500 дітей, які перебувають без води, електрики, після обриву ліній електропередач", – сказано у повідомленні посольства США.

Amb Y: Very concerned for Avdiivka residents, esp the 2500 children, who are without water, electricity, and heat after power lines were cut — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 січня 2017 р.

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Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що в Авдіївці оголошено надзвичайний стан через обстріли бойовиків. Також він повідомив про можливу евакуацію міста.



Крім того, вперше за час війни на Донбасі зупинено роботу Авдіївського коксохімічного комбінату.