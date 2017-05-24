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Постскриптум. Украине еще есть чему поучиться у других стран

Постскриптум з Сонею Кошкіною 21:22, 23 травня 190 Читать новость на русском

Запрет социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассников", санкции против 1700 компаний и физических лиц, подготовка санкций против российских фармацевтических препаратов и так далее – все это стали одними из главных событий этой недели.

По мнению многих украинцев, эти события должны были случиться еще 2014 году – на заре российский агрессии.

Украинская власть спохватилась только сейчас. Но лучше позже, чем никогда. Предпринятый ею ряд мер, которые в целом можно охарактеризовать как антироссийские, точно позитивно скажутся на позиции наших западных союзников.

Вспомните ранние годы государства Израиль. "Маленький пятачок", со всех сторон окруженый врагом. Страна, не имеющая достаточного количества собственных ресурсов – ни финансовых, ни человеческих, ни военных, никаких.

Читая воспоминания уроженки Киева, 5 премьер-министра Израеля Голды Меир, представляешь себе все это довольно живо. Кстати, сама Меир в ту пору часто выезжала за рубеж, просила крупные еврейские общины США, также других стран предоставить помощь молодой стране. Главным образом, особенно если речь шла о США, военную.

Помощь, однако, предоставляли весьма скупо. Как сказал бы секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, "даже рогатки не дали". Именно так он 2 года назад прокомментировал в интервью LB.ua отказ США предоставить нам летальное оружие.

Вместе с тем, как только молодое государство Израиль начало вести себя по отношению к другим недружелюбным соседям более напористо, если не сказать агрессивно, ситуация резко изменилась. Так, США, как главный донор, открыли программу по обеспечению Израиля вооружением, активизировались грантовые программы.

Очевидно, Украине стоит воспользоваться уроками Израиля. И не только. Главное – помнить, что никто, кроме нас самих, наших проблем за нас не решит.

Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".

Теги: Україна Соня Кошкіна Постскриптум з Сонею Кошкіною Ізраїль
Джерело: 24 Канал
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