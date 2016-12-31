Поведінка Путіна – це поведінка вбивці, – Маккейн

Після порушення Будапештського меморандуму, з Росією не варто укладати будь-які домовленості.

Про це сказав в інтерв’ю "Радіо Свободі" сенатор-республіканець Джон Маккейн.

"Будапештський меморандум гарантував, що Крим є частиною України – в обмін на те, що буде знищено ядерні запаси, 100 з чимось одиниць ядерної зброї України. Дії Росії – явне порушення домовленостей, які самі ж росіяни і підписали. Ставлення до нього Путіна, його поведінка – це поведінка бандита й убивці", – заявив сенатор.

За словами Маккейна, порушивши меморандум, до Росії втратили довіру.

"Чому ми тоді маємо очікувати, що вони дотримуватимуться інших домовленостей? Значить, не варто укладати домовленостей із Росією. Вони всі не діятимуть", – вказав він.

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