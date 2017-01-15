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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент Болгарії застеріг свого наступника від визнанням анексії Криму

17:41, сьогодні 614 Читать новость на русском
Росен Плевнелієв
Росен Плевнелієв / Getty Images

Президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг свого наступника Румена Радева від визнання анексії Криму Росією. Майбутній президент неодноразово говорив, що треба враховувати, що Крим є вже територією Росії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Тези, що згідно з законом, Крим є українським, проте в дійсності є російським, бо Росія поставила там свій прапор (…) не поділяє жоден з європейських лідерів. Не поділяю її також і я. Президент Радев, після вступу на посаду, повинен дуже уважно вивчити це питання. Я допоможу йому своїми аргументами. Якщо ми хочемо, щоб у Європі був мир, повинні існувати правила, і всі ми повинні їх поважати,
– наголосив Плевнелієв.

Він також зазначив, що у відносинах з Росією країни ЄС повинні керуватися мораллю, а не вузьким розумінням прагматизму.

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Додамо, що новий президент Болгарії Румен Радев, який у листопаді переміг на президентських виборах, здобувши 59,37% голосів, прийме присягу 19 січня і вступить на посаду 22 січня.

Теги: Україна Політика Болгарія Анексія Криму Україна-Росія Європа
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