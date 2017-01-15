Президент Болгарії застеріг свого наступника від визнанням анексії Криму

Президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг свого наступника Румена Радева від визнання анексії Криму Росією. Майбутній президент неодноразово говорив, що треба враховувати, що Крим є вже територією Росії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Тези, що згідно з законом, Крим є українським, проте в дійсності є російським, бо Росія поставила там свій прапор (…) не поділяє жоден з європейських лідерів. Не поділяю її також і я. Президент Радев, після вступу на посаду, повинен дуже уважно вивчити це питання. Я допоможу йому своїми аргументами. Якщо ми хочемо, щоб у Європі був мир, повинні існувати правила, і всі ми повинні їх поважати,

– наголосив Плевнелієв.

Він також зазначив, що у відносинах з Росією країни ЄС повинні керуватися мораллю, а не вузьким розумінням прагматизму.

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Додамо, що новий президент Болгарії Румен Радев, який у листопаді переміг на президентських виборах, здобувши 59,37% голосів, прийме присягу 19 січня і вступить на посаду 22 січня.