Призов до ЗСУ: стало відомо, скількох офіцерів запасу мобілізують у червні

У червні лави Збройних сили України повинні поповнити близько тисячі офіцерів запасу. Їх буде призвано на строкову службу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на офіцера управління у зв'язках з громадськістю ЗСУ Владислава Селезньова.

"Протягом червня ми маємо призвати до лав ЗСУ близько тисячі військовозобов’язаних – офіцерів запасу за приблизно 80 військовими спеціальностями", – сказав він.

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"Всі ці військовослужбовці проходитимуть службу в тилових підрозділах, і лише за бажанням, на підставі контракту, будуть спрямовуватися в район АТО", – зазначив Селезньов.

Нагадаємо, 30 травня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.