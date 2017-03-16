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Продукти, які слід викреслити зі свого раціону

15:31, сьогодні 16
Які продукти не можна їсти
Які продукти не можна їсти / static.eva.ro

Життя занадто коротке, щоб отруювати свій організм шкідливою їжею.

Якщо ви справді піклуєтесь про своє здоров'я, то краще забути про цю їжу.

Плавлений сир

Плавлений сир – це не зовсім сир, як би безглуздо не звучало. Його роблять із сирних відходів та змішують із різними молочними продуктами та харчовими барвниками і додатками.

У таких сирках – надзвичайно багато жиру та натрію, тож така закуска може вплинути на роботу серця. До того ж, фосфатні добавки, які там містяться, позначаються на роботі нирок та порушують баланс кальцію у кістках.

Маргарин

Вчені не раз вже довели, що цей тип жирів – найнебезпечніший з усіх відомих. Він може привести до ожиріння, хвороби печінки, цукровогодіабету та навіть раку.

Ласощі "без цукру"

Продукти, які маркуються як такі, що без цукру, містять в собі штучні замінники. Це синтетичні сполуки, яких організм просто не бачать та не перетравлює.

Такі продукти можу спровокувати розвиток депресії, гормональний дизбаланс і навіть руйнування нервових клітин.

Хліб

Ніхто не забороняє вам їсти хліб чи, до прикладу, робити його самому. Тут справа йде про бромат калію, який не дуже совісні пекарні використовують у випічці.

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Багато досліджень доводять, що ця речовина може викликати рак. Деякі виробники у США навіть позначають це на етикетках. Тож краще ретельно перевіряти склад випічки, якуц ви купуєте.

Поп-корн для мікрохвильової печі

В складі цієї, на перший погляд, звичайної кукурудзи, можна знайти дуже небезпечний елемент – перфтороктанова сульфонова кислота. Це канцероген, який використовують для обробки внутрішнії стінок пакетів, аби зернята не прилипали.

Ця сполука порушує роботу щитовидної залози та впливає на репродуктивну функцію людей.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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