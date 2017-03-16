Продукти, які слід викреслити зі свого раціону

Життя занадто коротке, щоб отруювати свій організм шкідливою їжею.

Якщо ви справді піклуєтесь про своє здоров'я, то краще забути про цю їжу.

Плавлений сир

Плавлений сир – це не зовсім сир, як би безглуздо не звучало. Його роблять із сирних відходів та змішують із різними молочними продуктами та харчовими барвниками і додатками.

У таких сирках – надзвичайно багато жиру та натрію, тож така закуска може вплинути на роботу серця. До того ж, фосфатні добавки, які там містяться, позначаються на роботі нирок та порушують баланс кальцію у кістках.

Маргарин

Вчені не раз вже довели, що цей тип жирів – найнебезпечніший з усіх відомих. Він може привести до ожиріння, хвороби печінки, цукровогодіабету та навіть раку.

Ласощі "без цукру"

Продукти, які маркуються як такі, що без цукру, містять в собі штучні замінники. Це синтетичні сполуки, яких організм просто не бачать та не перетравлює.

Такі продукти можу спровокувати розвиток депресії, гормональний дизбаланс і навіть руйнування нервових клітин.

Хліб

Ніхто не забороняє вам їсти хліб чи, до прикладу, робити його самому. Тут справа йде про бромат калію, який не дуже совісні пекарні використовують у випічці.

Читайте також: Наскільки корисні ягоди Годжі

Багато досліджень доводять, що ця речовина може викликати рак. Деякі виробники у США навіть позначають це на етикетках. Тож краще ретельно перевіряти склад випічки, якуц ви купуєте.

Поп-корн для мікрохвильової печі

В складі цієї, на перший погляд, звичайної кукурудзи, можна знайти дуже небезпечний елемент – перфтороктанова сульфонова кислота. Це канцероген, який використовують для обробки внутрішнії стінок пакетів, аби зернята не прилипали.

Ця сполука порушує роботу щитовидної залози та впливає на репродуктивну функцію людей.