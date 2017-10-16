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Промовисте фото: як обідають українські військові

10:45, сьогодні 562 Читать новость на русском
Обід у десантників
Обід у десантників / Фото з соцмереж

Навчальний центр Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, який дислокований у Житомирі перейшов на нову систему харчування за каталогом продуктів.

Про це повідомили у Facebook Генерального штабу України.

Це перша частина ВДВ, яка перейшла до системи харчування за новим стандартом. Невдовзі, решта військових частин ВДВ також підлягатимуть реформам у харчовому забезпеченні.

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Відтепер військовослужбовці мають в асортименті кілька різних страв та десерт.

Теги: Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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