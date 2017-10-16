Промовисте фото: як обідають українські військові

Навчальний центр Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, який дислокований у Житомирі перейшов на нову систему харчування за каталогом продуктів.

Про це повідомили у Facebook Генерального штабу України.

Це перша частина ВДВ, яка перейшла до системи харчування за новим стандартом. Невдовзі, решта військових частин ВДВ також підлягатимуть реформам у харчовому забезпеченні.

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Відтепер військовослужбовці мають в асортименті кілька різних страв та десерт.