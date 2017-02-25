Провели в останню путь кіборга, який вивісив прапор над Донецьким аеропортом
18:45, сьогодні 599 Читать новость на русском
Сьогодні у Миколаєві попрощались із 25-річним бійцем Миколою Гуцаленко. У кіборга залишився дев'ятимісячний син.
21 лютого Герой зазнав тяжкого поранення в голову у боях біля Водяного. Два дні лікарі боролися за життя десантника, але врятувати бійця не вдалося.
Небесне воїнство поповнилося ще одним мужнім Захисником Вітчизни. Схилимо чоло у скорботі. Особовий склад 79-ої окремої десантно-штурмової бригади та командування ВДВ ЗС України висловлює співчуття родині загиблого бойового товариша, справжнього патріота
– повідомило командування високомобільних десантних військ.
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Джерело: 24 Канал
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