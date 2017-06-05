Путін різко "наїхав" на США

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Сполучені Штати Америки самі втручаються у вибори інших країн.
Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC.
"Я нікого не хочу образити, але Сполучені Штати скрізь, по всьому світу активно втручаються у виборчі кампанії інших країн. Тикніть свій палець в будь-яку точку світу на мапі, і всюди ви почуєте скарги на те, що американські офіційні особи втручаються у внутрішні виборчі процеси", – сказав Путін.
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Також глава Кремля заявив, що Росія не причетна до президентських виборів-2016 у США. За його словами, якщо хтось і намагається впливати на внутрішні процеси у США, то Америці нема на що ображатися.
"Я не кажу, що це ми – ми не втручалися", – запевнив Володимир Путін.
Колишній керівник ЦРУ Джон Бреннан під час своєї доповіді перед Комітетом із розвідки Палати представників заявив, що Росія нахабно втрутилася у вибори США.
Російський олігарх із кола президента країни Володимира Путіна Олег Дерипаска погодився свідчити у розслідуванні втручання Росії в американські вибори президента 2016 року.