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Путін розповів про замахи на себе та якою бачить свою смерть

22:08, сьогодні 3239 Читать новость на русском
Путін переконаний у своїй безпеці
Путін переконаний у своїй безпеці / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін розповів про спроби замахів на себе в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну.

Про це повідомляє CBS News.

Стоун раніше говорив про свій намір зняти документальний фільм про Путіна, тому що в американців, за його словами, немає повного уявлення про особистість російського президента.

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Так, проект під назвою "Інтерв'ю з Путіним" складатиметься з чотирьох частин. Вони виходитимуть протягом двох років. Перше інтерв'ю буде представлено на телеканалі CBS 12 червня цього року.

Тож Стоун підняв в розмові з Путіним тему спроб замахів.

"Три президентські терміни, п'ять замахів. Не так багато, в порівнянні з Кастро, у якого я брав інтерв'ю. Я думаю, у нього їх було близько 50-ти", – зазначив режисер.

На це Путін заявив, що мав на цю тему розмову з Кастро.

Він (Кастро) сказав мені: "Знаєте, чому я ще живий?" Я запитав його: "Чому?" – " Тому що я завжди особисто займався своєю безпекою", – розповів російський президент.

Водночас Путін додав, що співробітники служби безпеки президента добре пораються зі своєю роботою: "Я роблю свою роботу. А співробітники служб безпеки роблять свою, і поки що у них це успішно виходить".

На запитання, чи довіряє президент Росії свою безпеку цим службам, Путін відповів: "Я довіряю їм".

На це режисер додав, що виконавці замахів часто впроваджуються в служби безпеки перших осіб.

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"Я знаю це. Знаєте, що кажуть про це росіяни? Вони кажуть, що той, кому судилося бути повішеним, не потоне", – прокоментував Путін слова журналіста.

Щодо своєї майбутньої смерті президент Росії напророкував наступне: "Одного разу це станеться з кожним з нас. Питання в тому, чого ми досягли в цьому минущому світі, чи будемо ми насолоджуватися життям".

Теги: Політика Володимир Путін Новини Росії
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