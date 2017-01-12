Путін вторгся в Україну, окупував Крим і загрожував союзникам США, – Маккейн

Президент Росії Володимир Путін хоче бути ворогом США та хоче послабити їхню міць.

Про це заяви голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн, передає "Укрінформ".

Кожен з наших останніх трьох президентів мав високі очікування щодо побудови партнерства з російським урядом. Кожна спроба була провалена не тим, що з американського боку не вистачало доброї волі, але через той безперечний факт, що ми маємо зрештою визнати: Путін хоче бути нашим ворогом, ми йому потрібні як ворог,

– зауважив він.

За його словами, Путін ніколи не буде партнером США, у тому числі в боротьбі з ІД.

Зміцнення Росії полягає в послабленні Америки. Ми повинні діяти реально на цій основі. За останні роки Путін вторгся в Україну, окупував Крим, загрожував союзникам США, здійснив військову інтервенцію в Сирію, залишивши за собою смерть та руйнування, порушив свої обіцянки,

– підкреслив голова комітету.

Також політик нагадав, як "російські військові цілили по сирійських лікарнях та бригадах першої медичної допомоги високоточною зброєю".

Росія надала озброєння та збила комерційний авіарейс над Україною. Війна, розв'язана Росією, забрала життя тисяч українських військових і цивільних осіб. І найбільш показовою демонстрацією того, що Путін зневажає нашу країну, було навмисне втручання Росії у наші недавні вибори шляхом кібератак та проведення кампанії дезінформації, спрямованої на ослаблення Америки та дискредитацію західних цінностей,

– зауважив сенатор.

Відтак, на його думку, США мають стояти на позиції сили щодо Росії та будь-якого іншого противника, який прагне підірвати національні інтереси країни та кинути виклик світовому порядку.

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Нагадаємо, раніше Джон Маккейн заявляв, що після інавгурації Дональда Трампа не буде чергового перезавантаження стосунків між Кремлем і Білим домом.