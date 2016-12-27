П’яний дебош у лавах терористів: бойовики влаштували перестрілку з "керівництвом"

У зоні АТО трапилася перестрілка між російськими офіцерами та п’яними бойовиками.

Про це повідомляє Головне управління Міністерства оборони у Facebook.

Зростає напруженість у відносинах між особовим складом підрозділів противника, що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ.

Перестрілка сталася 26 грудня на одній з передових позицій 7 окремої мотострілецької бригади 2 АК ЗС РФ.

Офіцери прибули для контролю на позиції бойовиків. Їхні підлеглі перебували на посту у стані алкогольного сп’яніння. У результаті трапилася стрілянина, в результаті якої один бойовик загинув, ще кілька отримали поранення.

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