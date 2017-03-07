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Радник Порошенка розповів, коли у війні на Донбасі стався переломний момент

17:44, сьогодні 2815 Читать новость на русском
Радник президента Юрій Бірюков
Радник президента Юрій Бірюков / timer-odessa.net

Українська армія навчилася воювати і ефективно протистояти ворогу на Донбасі.

Про це розповів радник президента України Юрій Бірюков у інтерв'ю Online.ua.

Він зазначив, що для нього переломний момент у війні на сході України вже був, а саме – влітку 2015 року у Мар'їнці.

"Я трохи більше знаю, ніж інші. Але ще я трохи уважніше читаю новини. Бойовики там, кількістю до батальйону, намагалися прорватися крізь наші блокпости. Їх накрили вогнем. Їх там розірвали у мотлох, вони відступили, понесли страшні втрати, кричали, що хтось у них там зрадник, і так далі. У цей же момент там чомусь виявився командир високомобільних десантних військ. Разом з батальйоном 95-ої бригади", – каже Бірюков.

За його словами, за дивним збігом обставин тоді у Мар'їнці у потрібний момент пропав мобільний зв'язок і працювали сили спецоперацій.

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Ось для мене це був той момент, коли стало зрозуміло: ще не масштабно, ще не тотально, але ми навчили армію воювати. Все запрацювало. Ось це і був перелом,
– підкреслив радник Порошенка.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Мар'їнка
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