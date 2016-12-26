  • укр
  • рус
16:48
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 15:00: Стрілянина у Львові. Демонтаж МАФів у Києві
Випуск новин
16:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Реакція українських політиків та експертів на падіння Ту-154: від співчуття до радості
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Реакція українських політиків та експертів на падіння Ту-154: від співчуття до радості

13:42, сьогодні 27015 Читать новость на русском
Вшанування жертв Ту-154
Вшанування жертв Ту-154 / Фото з відкритих джерел

У соцмережах розгорівся справжній скандал через реакцію українців на авіакатастрофу у Чорному морі. Чимало політиків не проявляють співчуття до сусідів. Інші ж різко засуджують таку думку, наголошуючи на тому, що потрібно бути людяними.

Зокрема, радник Президента України Юрій Бірюков написав у своєму Facebook,

"Це найпарадоксальніший парадокс – жителі сусідської орди щиро не розуміють причини, по якій ми радіємо загибелі 80-ти військовослужбовців армії орди. Коли курсанти їх артилерійських училищ здавали заліки зі стрільби, практикуючись на обстріл 72 і 79 бригад ЗСУ – ординці раділи. Гинули і військові, гинули і мирні. А вони раділи. Пісні співали, "ввічливих людей" відзначали і нагороджували. Гепнувся літак МО РФ. З'явилося тільки одне бажання – віднести до посольства орди пляшечку "Глоду", – пише він у дописі.

Заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука натякнув на свою байдужість до жертв літака, іронічно висловивши жалість, що Кобзон запізнився на цей літак.

Журналіст Денис Казанський у своєму Facebook пише, що багато українців з радістю сприйняли звістку про катастрофу російського літака Ту-154, бо втомились від ненависті до росіян.

Я нічого не писав з приводу літака, що впав. Але мені цілком зрозуміла реакція людей, які відчувають з цього приводу задоволення. В країні, проти якої здійснюється військова агресія, суспільство озлоблюється проти агресора,
– переконаний журналіст.

Він також відреагував на допис російського блогера Рустема Адагамова і додав, що негарно радіти чужій трагедії. Але за однієї умови.

"Негарно радіти чужій смерті. Але за однієї умови – якщо мова не йде про смерть твого ката. Так, ми оху*ли від ненависті, тому що три роки росіяни вбивають українців в Україні. Так, ми втомилися ненавидіти. Відчепіться від нас. Забирайтеся з нашої території. Подаруйте нам можливість відпочити від ненависті до вас", – написав Денис Казанський.

Український журналіст Віталій Портніков у своєму Facebook зазначив, що майже ніхто з росіян не співчував українцям, коли падали їх військові літаки, збиті російськими, чи гинули військові, вбиті росіянами.

"Я прекрасно розумію емоції людей воюючої країни, яка щодня при практично повній байдужість жителів сусідньої держави ховає своїх захисників. Саме тому я не вірю в скорботу політичних росіян. Я вважаю її лицемірною і брехливою", – зазначив Портніков.

Читайте також: Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що не поділяє радості українців від катастрофи російського Ту-154, але розуміє українців. Така реакція суспільства на трагедію у Чорному морі є наслідком "ран, втрат і каліцтв", які завдала війна на Донбасі. Тож Росія не повинна вимагати співчуття в українців.

"Не поділяю радості від трагедії, але ще більше не розумію обурення реакцією наших співгромадян. За два роки жертвами війни на Сході стали більше 30 (!) тисяч чоловік. Третина з них – загиблі. Тож вимагати солідарності в такій ситуації ще більш цинічно, ніж радіти будь-чиїм смерті", – підкреслив він.

Нардеп Олександр Бригинець вважає, що смерть кожного військового РФ – це шанс вижити для тих, кого він міг би вбити.

"Це шанс і для сирійців, і для українців, і для грузинів, і для молдован, і ще багато для кого, хто про це ще й не здогадується. Вони вбивали і калічили моїх друзів. Чи маю я жалкувати з приводу їх смерті?", – коротко прокоментував він.

Нагадаємо, 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту перебували 92 людини.

У Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа Ту-154 – не теракт, але назвали ймовірні версії падіння.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії Україна-Росія журналісти українці
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Трагедии, которые не вызывают сожаления: Россия стала моральным изгоем
сьогодні, 13:47 Трагедии, которые не вызывают сожаления: Россия стала моральным изгоем
Злой Одессит 2512
Останнє Різдво Джорджа Майкла: яким світ пам'ятатиме легендарного співака
сьогодні, 13:02 Останнє Різдво Джорджа Майкла: яким світ пам'ятатиме легендарного співака
2131
Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154
сьогодні, 11:11 Чому Україна реагує саме так? Найголовніше про катастрофу Ту-154
2 7665
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
В Україні зафіксували загострення епідемії гепатиту С
 28 липня , 20:26
Вкладник "Михайлівського" розповів про агресивний напад поліцейських
 3 листопада , 18:13 2
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук