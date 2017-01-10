Редактор російського пропагандистського каналу заперечує звинувачення американської розвідки

Маргарита Симоньян, головний редактор російського англомовного каналу RT (Russia Today) назвала доповідь, присвячену втручанню Росії у процес президентських виборів, "сумним коментарем до стану справ у співтоваристві аналітиків американської розвідки".

Про це повідомляє The Guardian.

Симоньян на запит британської газети прислала лист із поясненнями, де вона заперечила твердження про розповсюдження каналом RT пропаганди, обливання брудом Гілларі Клінтон з метою сприяти обранню Трампа.

Єдине обвинувачення агентств на адресу RT – те, що ми критикували Клінтон шляхом повідомлення реальних фактів про неї, – написала вона. – Ось у чому наш ймовірний злочин! Яка гучна підтримка журналістики і свободи слова.

Британська газета також зазначає, що RT отримує фінансування з бюджету РФ. Натомість керівництво каналу заявляє, що його журналісти незалежні.

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Нагадаємо, розвідка США з’ясувала, які російські пропагандистські ЗМІ сприяли спробам Москви вплинути на результати президентських виборів у США.