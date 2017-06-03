Рейсовий автобус з пасажирами перекинувся на Черкащині

У селі Іваньки Черкаської області рейсовий автобус сполученням "Черкаси – Умань" потрапив у аварію. У цей час в ньому перебували 10 осіб.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Черкаській області.

Зазначається, що на місце пригоди оперативно прибули рятувальники, поліція та дві бригади швидкої медичної допомоги.

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Працюючи на місці події, рятувальники відключили автомобільну акумуляторну батарею, та відвели загрозу розливу пального, – підкреслюють у прес-службі ДСНС.

Зауважимо, що внаслідок ДТП 5 пасажирів автобуса постраждали – їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до місцевої лікарні.

Один із потерпілих перебуває у вкрай важкому стані.



Страшна ДТП за участю рейсового автобуса на Черкащині