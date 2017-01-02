Рік Обами: найкраще з Білого дому

Барак Обама увосьме і востаннє зустрів Новий рік у кріслі президента США.

Його команда вже традиційно, підсумовуючи рік, зробила підбірку найкращих фото з главою Білого дому та його родиною.

Головний фотограф Обами Піт Соуза зізнався, що цьогорічна підбірка стала для нього самого доволі особливою.

Є історичні моменти, але здебільшого я шукав закулісні моменти, які дають людям більш особистий погляд на президента і першу леді. І я включив кілька, як на мене, просто класних фото. Сподіваюся, вам сподобається цей останній рік у фотографіях адміністрації Обами. Це честь на все життя, щоб бути свідком історії ці останні вісім років,

– зізнався Соуза.

Барак Обама став першим чорношкірим президентом США і пробув на посаді два терміни поспіль. 20 січня у президентському кріслі його змінить Дональд Трамп.

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