  • укр
  • рус
15:22
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 14:00: Поранені на Донбасі
Випуск новин
15:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Рік Обами: найкраще з Білого дому

14:39, сьогодні 246 Читать новость на русском

Барак Обама увосьме і востаннє зустрів Новий рік у кріслі президента США.

Його команда вже традиційно, підсумовуючи рік, зробила підбірку найкращих фото з главою Білого дому та його родиною.

Головний фотограф Обами Піт Соуза зізнався, що цьогорічна підбірка стала для нього самого доволі особливою.

Є історичні моменти, але здебільшого я шукав закулісні моменти, які дають людям більш особистий погляд на президента і першу леді. І я включив кілька, як на мене, просто класних фото. Сподіваюся, вам сподобається цей останній рік у фотографіях адміністрації Обами. Це честь на все життя, щоб бути свідком історії ці останні вісім років,
– зізнався Соуза.

Барак Обама став першим чорношкірим президентом США і пробув на посаді два терміни поспіль. 20 січня у президентському кріслі його змінить Дональд Трамп.

Дивіться також: 12 фотографій, які розкажуть про 2016 рік

Теги: Політика Фотоновини Барак Обама США
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Рік Обами: найкраще з Білого дому
сьогодні, 14:39 Рік Обами: найкраще з Білого дому
245
сьогодні, 14:13 "Вата" дарма щодо Трампа радіє: новорічне послання від Діда Панаса
Дід Панас 1251
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
7122
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 2615
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1644
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Як змінювалась зарплата українців за останні 20 років: інфографіка
 19 серпня 2016 , 20:30 4
Дружині переможця "Голос країни" розтрощили авто
30 листопада 2016 , 10:28 3
Як може виглядати однострій Нацгвардії: опубліковано проект нової форми
 4 листопада 2016 , 01:38 1
Експерт пояснив, чому Нідерланди гальмують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
 14 грудня 2016 , 09:13 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук