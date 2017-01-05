Рік роботи Порошенка: фотодобірка від АП

Адміністрація Президента України представила добірку "2016 рік у фотографіях".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

На світлинах зафіксовано основні події за участю Президента Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко на урочистих та громадських заходах, під час зустрічей, робочих поїздок та закордонних візитів. Зокрема, унікальні кадри відвідання передової, цікаві моменти з кулуарів Давоського форуму, Мюнхенської конференції з питань безпеки та сесії Генеральної Асамблеї ООН, зустрічі зі світовими лідерами,

– мовиться у повідомленні.

До фотогалереї увійшли 258 найкращих та найцікавіших фотографій, деякі з цих фото раніше не публікувались.

Підібрано світлини із найяскравіших та найочікуваніших подій 2016 року – зустріч Порошенка зі звільненими з Рогсії українськими політв'язнями та заручниками, військовий парад до 25-ї річниці незалежності України, а також вручення ордерів на житла та нагород військовим, огляд полігонів та військових навчань, представлення літака Ан-132D.

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У фотодобірці також можна побачити знімки із закордонних візитів президента, зокрема до Японії, Туреччини, Азербайджану, Малайзії, Індонезії, Норвегії, Швеції тощо.

Усього за минулий рік фотографи глави держави Микола Лазаренко, Михайло Палінчак та Михайло Марків зробили понад 216 тис. кадрів.