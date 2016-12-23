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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Рішення суду по "чорній касі" Партії регіонів, викликає питання, – експерт
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рішення суду по "чорній касі" Партії регіонів, викликає питання, – експерт

23:16, 22 грудня 265 Читать новость на русском
Суд відпустив фігуранта у корупційній справі під
Суд відпустив фігуранта у корупційній справі під "чесне слово" / 24 канал

Рішення Солом’янського суду Києва у справі "чорної каси" Партії регіонів знову говорить про те, що чим багатший і впливовіший підсудний, тим "м’якше" до нього ставиться суд.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи судовий процес над головою ЦВК Михайлом Охендовським, якого підозрюють в отриманні хабара під час виконання службових обов’язків.

Те, що суд вибрав для людини, в якої є можливість впливати на слідство і покинути країну в будь-який момент, найнижчий рівень запобіжного заходу – особисті зобов’язання, без застави, без підписки про невиїзд, – питання до судді,
– зауважив політолог.

Ще більше питань, за його словами, викликає відмова суду відсторонити Охендовського від займаної посади.

"Суд вважає, що Михайло Охендовський, проти якого висунуті такі серйозні звинувачення, може бути не відсторонений від своєї посади. І, не шкодячи ні слідству, ні державі, може спокійно працювати і далі головою ЦВК. Це викликає певні питання", – говорить Чорновіл.

Водночас, вважає експерт, поки важко сказати, кого конкретно можна буде притягнути до відповідальності з тих, хто фігурує в списках "чорної каси". Деякі з них, вже давно виїхали за межі України.

По деяких можна довести три складові у справі – справжність підпису, незаконне збагачення і дії, які можуть підтверджувати факт підкупу. У тому випадку, коли власноручного підпису немає, а таких багато, та ще й він у бігах, довести щось непросто. Не кожне отримання грошей автоматично означає злочин. Фігурант може сказати, що отримав гроші для організації мітингу. Тут злочин бухгалтера, який провів гроші неофіційно,
– підкреслив експерт.

Нагадаємо, 21 грудня в Солом’янському суді Києва відбулося засідання по справі Михайла Охендовського, якого підозрюють у тому, що він брав хабарі у розмірі понад 1 мільйон гривень. Суд вирішив не призначати голові ЦВК Михайлу Охендовському застави у понад мільйон гривень і не відсторонювати його від займаної посади.

Теги: Україна Політика "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Михайло Охендовський НАБУ
Джерело: 24 канал
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