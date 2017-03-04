Родичі пасажирів зниклого Boeing-777 висунули нові вимоги

Родичі зниклого малазійського лайнера хочуть відновити його пошуки.

8 березня 2014 року виповнюється три роки, як в Індійському океані зник пасажирський Boeing-777. 17 січня 2017 року пошуки уламків припинили.

Втім, родичі зниклих пасажирів готові власними силами організувати пошуки. Для цього планують зібрати щонайменше 50 мільйонів доларів.

Пошукова місія працюватиме у місцях, куди раніше не дісталися рятувальники.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777, що виконував рейс MH370, зник з радарів диспетчерів у березні 2014 року. Рейс прямував з Куала-Лумпура до Пекіна. На борту було 239 пасажирів, серед яких двоє українців. Усіх визнано загиблими.