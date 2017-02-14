Росія хоче відмовитись від Донбасу, – експерт

В найближчі кілька років Росія не поверне анексований півострів, але намагатиметься "запхати" окуповані території Донбасу назад в Україну.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орешкін у своїй статті на "Обозревателі".

Тільки повернення територій Україні повинне виглядати як геополітична перемога Володимира Путіна.

За словами Орешкіна, також Кремль не збирається анексовувати Донбас і приєднувати його до територій РФ. Але Путін зацікавлений у тому, щоб за все, що відбувається у зоні бойових дій на сході, заплатила Україна.

"Люди у Донецьку, Горлівці і Луганську живуть на межі бідності. У російському уряді розуміють, що якщо цю територію анексувати, вона стане ще дорожчою (для утримування, – 24). Туди потрібно інвестувати гроші, а по воді, електроенергії все одно буде залежність від України. "Плюс" Захід відреагує черговим витком санкцій. Тому Кремль не збирається "приєднувати" цю територію", – підкреслив політолог.

На думку Дмитра Орешкіна, Кремль працює над тим, щоб якось відмовитися від Донбасу, але так, щоб можна було "зберегти переможний вираз на обличчі".

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"Ось тільки зараз, як мені здається, люди на Донбасі починають розуміти, що щось не так, ніякої Росії не буде. Регіон складний, йому буде все складніше інтегруватися в сучасну економіку. Тому військова фаза зміниться мирною фазою переорювання Донбасу. Кремль зацікавлений, щоб за розбитий посуд платила Україна. Включати Донбас до складу РФ Путіну невигідно. Ця банальна правда починає зараз досить болісно стукати в черепну коробку тих, хто повірив у "Новоросію", – наголосив він.