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Росія планує розгорнути у Криму полк ВДВ

10:39, сьогодні 1061 Читать новость на русском
Бійці ВДВ Росії
Бійці ВДВ Росії / Klin-demianovo.ru

Цього року на території окупованого Криму буде розгорнуто десантно-штурмовий батальйон, на базі якого в подальшому буде сформований 3-й полк 7-ї десантно-штурмової дивізії.

Про це заявив голова Комітету Держдуми Російської Федерації з оборони Володимир Шаманов, повідомляє "Новини Криму".

Прийнято політичні рішення щодо зміцнення обороноздатності Криму. Це формування загальновійськового корпусу, який по суті багато в чому забезпечить повну стійкість сухопутної складової. Прийнято рішення, що у 2017 році буде розгорнуто десантно-штурмовий батальйон, на базі якого в подальшому буде розгорнуто 3-й полк 7-ї десантно-штурмової дивізії з місцем постійної дислокації в Криму,
– зазначив Шаманов.

За його словами, значний вклад у зміцнення обороноздатності півострова вносить оновлення матеріально-технічної бази Чорноморського флоту.

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Раніше повідомлялося, що перший батальйон 97-го полку 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії ВДВ Росії буде розгорнуто в кримському місті Джанкой в 2017 році.

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
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