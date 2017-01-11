Росія відхрещується від пікантного компромату на Трампа

Прес-секретар Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – заявив, що жодного компромату на Дональда Трампа в Росії немає.

Саму інформацію про наявність такого компромату Пєсков назвав спробою нашкодити стосункам Росії і США. Інформація не відповідає дійсності і є абсолютною вигадкою. Це очевидна спроба нашкодити нашим двостороннім відносинам,

– зазначив він. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру. Сам Дональд Трамп назвав повідомлення американських журналістів про нібито зібраний компромат сексуального характеру, цитую "політичним полюванням на відьом".

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