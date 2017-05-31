Росія висилає з країни генконсула Естонії

Міністерство закордонних справ Росії вирішило оголосили persona non grata двох естонських дипломатів. Вони мають покинути межі країни протягом п’яти днів.

Таке рішення МЗС Росії вирішило зробити як відповідь на вигнання з Естонії генерального консула в Нарві Дмитра Казеннова та консула Андрія Сургаєва.

Росію ж мають покинути генеральний консул Естонії в Санкт-Петербурзі Яанус Кірікмяе і керівник Псковської канцелярії Генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Катрін Канарік.

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