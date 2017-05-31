18:38
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Позов на Президента. Тисячолітній
Випуск новин
17:47, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Росія висилає з країни генконсула Естонії

17:54, сьогодні 335 Читать новость на русском
МЗС Росії
МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії вирішило оголосили persona non grata двох естонських дипломатів. Вони мають покинути межі країни протягом п’яти днів.

Таке рішення МЗС Росії вирішило зробити як відповідь на вигнання з Естонії генерального консула в Нарві Дмитра Казеннова та консула Андрія Сургаєва.

Росію ж мають покинути генеральний консул Естонії в Санкт-Петербурзі Яанус Кірікмяе і керівник Псковської канцелярії Генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Катрін Канарік.

Читайте також: Росія заборонила в’їзд в країну прем’єр-міністру Чорногорії після вступу країни до НАТО, – ЗМІ

Теги: Політика Новини Росії Естонія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 18:00 "Реальна політика" і тривожна риторика Бориса Філатова
Денис Бігус 77
Ураган в Москве – это не карма, это закономерность
сьогодні, 17:04 Ураган в Москве – это не карма, это закономерность
Аркадий Бабченко 1599
Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності
сьогодні, 16:04 Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності
7137
Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
сьогодні, 15:03 Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
Олег Пономарь 3431
10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
сьогодні, 13:10 10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
5664
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Терористи Донбасу взяли в полон п’ятьох українців
 12 квітня , 20:03
Військові кораблі України замерзли у морі в Одесі
 18 січня , 21:01 4
Експерт доступно пояснив, чому Савченко виключили з ПАРЄ
 22 грудня 2016 , 23:56 1
Насіров знову на лікарняному ліжку: з’явились свіжі фото
 28 квітня , 16:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук