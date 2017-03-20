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Росія вздовж усього кордону встановить ракетні системи

14:15, сьогодні 916 Читать новость на русском
Ракетними системами Росія хоче облаштувати всі кордони
Ракетними системами Росія хоче облаштувати всі кордони / Patriotikus.ru

Росія цього року планує повністю завершити встановлення ракетних систем, які зможуть "захистити весь периметр РФ і з моря, і з повітря".

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє "ТАСС".

"І залишати якесь незахищений простір навряд чи має сенс. Тому весь периметр по межах РФ буде захищений як з моря, так і з повітря. Про сушу я вже не кажу", – сказав міністр, відповідаючи на питання про розміщення ракетних комплексів на Курилах.

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Теги: Новини Росії Зброя
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