Росія зараз як звір, котрий потрапив у пастку, – Чубаров

Конкретних прогнозів щодо термінів повернення Криму немає, однак увесь алгоритм дій, які сьогодні здійснені проти Росії є достатніми, щоб утримати Кремль від подальшої агресії проти України. Проте, на жаль, рівень антиросійських санкцій не є таким, щоб змусити Москву повернути окуповані та анексовані території Києву.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Наскільки ми будемо успішними, аби переконати наших партнерів у необхідності здійснення ще більшого економічного, політичного, дипломатичного тиску на Росію, тим швидше повернеться Крим,

– сказав голова він.

Росія, вважає Чубаров, завдяки своїй агресії потрапила в очевидну пастку. Якщо вона сама добровільно загнала себе в таку пастку, нам треба переконати світ, щоб змусити цього звіра якомога швидше здатися, пояснює свою позицію Чубаров. Світ на це спроможний, але для цього Україна повинна мобілізуватися і пояснити міжнародній спільноті: якщо зараз не зупинити Путіна, то натсупними жертвами Росії стануть вже інші країни Європи.

Нагадаємо, три роки тому Росія включила анексований півострів до складу Федерації.

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