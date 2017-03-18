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Росія зараз як звір, котрий потрапив у пастку, – Чубаров

08:02, сьогодні 1173 Читать новость на русском
Росія сама себе загнала у пастку
Росія сама себе загнала у пастку / uapress.info

Конкретних прогнозів щодо термінів повернення Криму немає, однак увесь алгоритм дій, які сьогодні здійснені проти Росії є достатніми, щоб утримати Кремль від подальшої агресії проти України. Проте, на жаль, рівень антиросійських санкцій не є таким, щоб змусити Москву повернути окуповані та анексовані території Києву.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Наскільки ми будемо успішними, аби переконати наших партнерів у необхідності здійснення ще більшого економічного, політичного, дипломатичного тиску на Росію, тим швидше повернеться Крим,
– сказав голова він.

Росія, вважає Чубаров, завдяки своїй агресії потрапила в очевидну пастку. Якщо вона сама добровільно загнала себе в таку пастку, нам треба переконати світ, щоб змусити цього звіра якомога швидше здатися, пояснює свою позицію Чубаров. Світ на це спроможний, але для цього Україна повинна мобілізуватися і пояснити міжнародній спільноті: якщо зараз не зупинити Путіна, то натсупними жертвами Росії стануть вже інші країни Європи.

Нагадаємо, три роки тому Росія включила анексований півострів до складу Федерації.

Читайте також: Україна багато в чому не впоралася, – Чубаров про окупацію Криму

Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму Політика Україна-Росія
Джерело: 24 канал
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