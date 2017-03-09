Російський банк в Одесі розмалювали і облили "кров'ю": з'явились фото

В Одесі невідомі облили червоною фарбою відділення російського "Сбербанку". А також стіни банку розмалювали різними написами.

Як передає місцеве видання 048.ua, відділення розташоване у центрі Одеси на розі вулиць Жуковського і Польської.

На фасаді "Сбербанку" красуються написи: "Зачинено", "Пособники "ДНР", "ЛНР", "Гонтарева, гори в пеклі" та інше. Хто це зробив – наразі невідомо.

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Нагадаємо, 7 березня у центрі Одеси активісти облили червоною фарбою вхід до української філії російського "Альфа-Банку".