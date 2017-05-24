Російську акторку не впустили на гастролі в Україну

У середу, 24 травня, українські прикордонники харківському пункті пропуску не дозволили в’їхати в країну російській акторці Олені Яковлєвій.

Про це повідомляє SQ.

Зазначається, що Яковлєва разом з театральною трупою повинні були 24 травня виступати в Харкові. Проте українські прикордонники заявили театралам, що їх імена фігурують у списках осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.

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Причиною такого рішення послугувало порушення російськими акторами українського в 2014-2015 роках законодавства про перетин державного кордону при в’їзді в анексований Крим.