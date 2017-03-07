САП надала Молдові документи на екстрадицію Чауса

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Молдови документи на екстрадиціний арешт Миколи Чауса.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у САП.
Документи на екстрадицію Чауса спрямовані в Молдову,
– сказали в САП 7 березня.
Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.
Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку. В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.