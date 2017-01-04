Шалена кількість ФОПів закрилася в Україні за тиждень

Після підписання Президентом України Петром Порошенком змін до Податкового кодексу, згідно з якими фізичні особи-підприємці зобов'язані платити єдиний соціальний внесок навіть при відсутності руху коштів, в Україні ліквідовано 10 850 ФОП.

Про це повідомляє "Закон і Бізнес" з посиланням на сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot. "Найбільша кількість ФОП закрилося в Київській області – 1401, трохи меншу кількість закрили в Харкові – 1 368. На третьому місці Дніпро – 980, а найменше закрили ПП в Тернопільській – 206 і Волинській – 217 областях", – сказано в повідомленні. Нагадаємо, 27 грудня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи ФОПів. Фізичним особам-підприємцям відтепер доведеться сплачувати податки за новою системою.

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