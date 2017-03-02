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Ще одного члена команди Трампа викрили на зв’язках з Росією

07:25, сьогодні 107 Читать новость на русском
Джеф Сешнс зустрічався з послом Росії і приховав це
Джеф Сешнс зустрічався з послом Росії і приховав це / Getty Images

Нещодавно затверджений генпрокурор США Джеф Сешнс в минулому році мав дві зустрічі з послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, про які не доповів на слуханнях про його призначення на посаду.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією чиновника з Міністерства юстиції, сенатор Джеф Сешнс в минулому році двічі мав бесіди з послом Росії в США, однак не розповів про ці зустрічі, коли його запитали про можливі контакти між членами кампанії президента Трампа та представниками Москви під час слухань щодо його затвердження на посаді генерального прокурора,
– мовиться у публікації.

Одна із зустрічей була приватною розмовою між Сешнсом і Кисляком, яка відбулася у вересні в офісі сенатора. У зв'язку з цим наводиться оцінка представників розвідки, які відзначили, що в той час був якраз пік російської кіберкампанії на президентських виборах у США.

Читайте також: Радник Трампа пішов у відставку після контактів з російським послом

Ще одна зустріч відбулася в липні, мовиться в повідомленні. На момент зустрічей з Кисляком Сешнс був старшим членом впливового Комітету у справах збройних сил, а також одним з головних радників з питань зовнішньої політики Трампа, нагадує видання. Він зіграв важливу роль у підтримці Трампа.

Теги: Політика Дональд Трамп США Новини Росії
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