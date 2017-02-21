Що прогнозують синоптики в Україні 21 лютого

Зима потрохи відступає. Та опадів на території України від цього менше не стає.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у вівторок, 21 лютого, в Україні слід очікувати на дощ та мокрий сніг.

Причиною цьому є атмосферний фронт, який наблизився до України.

Він робитиме свою роботу. І плюс сильний вітер принесе. Так що вранці на роботу – закутуйтесь і обов'язково щось таке гардеробне, щоб не промокнути,

– зазначила синоптик.

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